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Nablus'taki İsrail Baskınında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında bir Filistinli genç yaşamını yitirdi, başka gözaltılar gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:03
Nablus'taki İsrail Baskınında 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

Nablus'ta İsrail Baskını: 1 Filistinli Öldü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında, Filistinli bir genç yaşamını yitirdi. Filistin resmi ajansı WAFA tarafından aktarılan bilgilere göre, sabah saatlerinde Nablus'un batısındaki Ayn Mülteci Kampı'na baskın düzenlendi.

Baskın sırasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Cihad Rafet Katuni adlı Filistinli genç hayatını kaybetti. İddialara göre, İsrail askerleri Nablus'un çeşitli mahallelerine de baskınlar gerçekleştirdi ve burada evlerde arama yaptı.

Baskılar sonucunda, 3 Filistinli gözaltına alındı. Bunun yanı sıra, İsrail askerleri Kalkilya kentine de baskın düzenleyerek Mesakiva bölgesine girdi. Bu baskında açılan ateş sonucu bir Filistinli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaralanan Muhammed Feyyumi adlı 30'lu yaşlardaki Filistinli, İsrail güçleri tarafından yaralı halde gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmesine ise bir süre engel olunduğu belirtildi.

Öte yandan, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda ciddi bir artış yaşanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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