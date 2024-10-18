Nablus'taki Zeytin Hasadı Sırasında İsrail Saldırıları

Nablus'ta Zeytin Hasadı Sırasında Saldırı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentindeki Yatma Köyünde zeytin toplayan Filistinli çiftçilere yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıda, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, köye üç taraftan saldırarak bahçelerde çalışan çiftçileri hedef aldı.

Saldırının Detayları

Yatma Köyü Meclisi Başkanı Ahmed Sanuber, durumu değerlendirdiği açıklamasında, “İki yüzden fazla İsrailli, köyümüze saldırarak zeytin toplayan çiftçileri hedef aldı.” ifadelerini kullandı. Saldırı batı, kuzey ve kuzeybatı yönlerinden İsrail askerleri eşliğinde gerçekleşti.

Göz Yaşartıcı Gaz Kullanımı

Sanuber, İsrail askerlerinin saldırıyı durdurmak yerine, çiftçilerin topraklarını terk etmeleri için göz yaşartıcı gaz attığını belirtti. Ayrıca, bu gaz atışları sonucunda birçok Filistinli boğulma tehlikesi yaşadı.

Uluslararası Aktivistlere Yönelik Saldırılar

Daha önce de, Susa Köyünde Filistinlilerle birlikte zeytin toplayan bir uluslararası kadın aktiviste İsrail askerleri tarafından sopalarla saldırıldı. Cihad el-Nevacia, aktivistin Filistin Kızılayı'na ait ambulansla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

BM'den Uyarı

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise, Batı Şeria'da süren zeytin hasat döneminde artan şiddetin bölge halkının güvenliği ve geçim kaynaklarını tehdit ettiğini belirtti. Haq, “Ayın başından bu yana 32 saldırı kaydedildi, 39 Filistinli yaralandı ve yaklaşık 600 ağaç tahrip edildi.” açıklamasında bulunmuştu.

Ölü Sayıları ve Yerleşimciler

İsrail verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 720 binden fazla kişi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin yaşadığı tahmin ediliyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana ise, 160'ı çocuk olmak üzere 756 Filistinli hayatını kaybetti.