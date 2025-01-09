Namibya Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Görüştü

Namibya Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile ilişkileri güçlendirme amacıyla önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 04:18
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 04:18
Namibya Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile Görüştü

Namibya Cumhurbaşkanı Netumbo Nandi-Ndaitwah, 4 ülkeyi kapsayan Afrika turuna çıkan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti.

Namibya'nın başkenti Windhoek'ta gerçekleşen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Vang, Çin'in Afrika ile olan ilişkilerine verdiği öneme dikkat çekti. Çin'in, Namibya'nın ulusal koşullarına uygun kalkınma yollarını desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Vang, ayrıca, Çin'in dışişleri bakanlarının geleneksel olarak yeni yıldaki ilk ziyaretlerini Afrika ülkelerine gerçekleştirdiğini belirtti. "Bu, 35 yıldır hiçbir değişiklik veya kesintiye uğramaksızın, Çin diplomasisinin güzel bir geleneği ve ayırt edici özelliği haline geldi," dedi.

Ülkenin ilk kadın Cumhurbaşkanı Nandi-Ndaitwah, Namibya ile Çin’in uzun yıllara dayanan dostluk ilişkilerini vurgulayarak, hükümetinin Çin ile ikili işbirliğini geliştirme çabalarını sürdüreceğini ifade etti.

Vang, Namibya ziyaretinin ardından Afrika turunun ikinci ayağına Kongo Cumhuriyeti'ne hareket etti. Kongo ziyaretinin ardından Çad ve Nijerya'yı ziyaret edecek olan Vang'ın, Afrika turunu 11 Ocak'ta sona erdirmesi planlanıyor.

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