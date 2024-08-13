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Nancy Pelosi'den Paul Keating'e Tayvan Tepkisi

Pelosi, Keating'in Tayvan'ı 'Çin mülkü' olarak nitelendirmesini eleştirerek, bu söylemin bölgenin güvenliği açısından tehlikeli olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 12:52
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 12:52
Nancy Pelosi'den Paul Keating'e Tayvan Tepkisi

Nancy Pelosi'den Tayvan Açıklamaları

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, eski Avustralya Başbakanı Paul Keating'in, Tayvan'ı "Çin mülkü" olarak tanımlaması üzerine sert eleştirilerde bulundu. ABC televizyonuna verdiği röportajda, Tayvan'ın demokratik yönetimiyle Tayvan halkına ait olduğunu ve Keating'in bu sözlerini "aptalca bir açıklama" olarak nitelendirdi.

Tayvan'ın Stratejik Önemi

Pelosi, Tayvan Boğazı'nda serbest nakliye güzergahının korunmasının önemini anlamadığını belirterek, böyle bir ifade şeklinin Asya-Pasifik bölgesinin güvenliği açısından uygun olmadığını vurguladı. "Çin'le bu tür bir bağlantısı olduğunu düşünmüyorum," dedi.

Paul Keating'in Yanıtı

Keating, Pelosi'nin 2022'deki Tayvan ziyaretini "düşüncesiz" şeklinde değerlendirerek, bu durumun ABD ile Çin arasında savaşın eşiğine gelinmesine yol açtığını dile getirdi. Kendi pozisyonunu ABD ve Tayvan değil, Avustralya'nın çıkarlarını temsil etmek olarak tanımlayan Keating, "Pelosi'nin, Tayvan'ın iki taraf arasında barışçıl bir çözümle bir araya geleceğini iddia ettiğinden haberi yok," dedi.

Pekinde Tepkiler

Pelosi'nin Tayvan ziyareti, ABD ile Çin arasındaki gerilimi arttırmıştı. Çin yönetimi Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gördüğünden, Pelosi'nin ziyareti egemenlik hakkının ihlali olarak nitelendirildi. Çin, bu ziyaretin ardından "askeri karşılık dahil" sert bir yanıt verecekleri konusunda uyardı.

Pelosi, tüm tehditlere rağmen 2-3 Ağustos 2022 tarihlerinde Tayvan'ı ziyaret etti ve bu durum Çin'den ağır tepkilere yol açtı. Çin yönetimi, ziyareti kınarken, Pelosi ve ailesine yaptırım kararları aldı ve ABD ile bazı ikili işbirliklerini askıya aldı.

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