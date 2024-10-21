Narin Güran Davasında Şüphelilere Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor

Narin Güran'ın Öldürülmesi Davasında Gelişmeler

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine dair dört şüpheli, amca Salim, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Soruşturma Tamamlandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Eylül 2023 tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan Narin Güran hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. İddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

Kayıp Çocuk İhbarı ve Arama Faaliyetleri

21 Ağustos 2023 tarihinde kaybolan Narin'in ailesi tarafından ilk resmi ihbar, ağabeyi Baran Güran tarafından 20:43’te 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılmıştı. Çocuk için arama faaliyetleri başlatılırken, kuzeni Muhammed Kaya, Suriye kökenli göçmenlerin kampından bir çocuk terliği bulduğunu iddia etti.

Cinayet İhtimali Üzerinde Duruldu

Arama çalışmalarının sürdüğü günlerde, Narin Güran'ın kaybolduğu saatte çelişkili tanıklıklar ve muhtar olan Salim Güran'ın davranışları uç noktaya taşınıp soruşturma cinayet ihtimalleri üzerine yönlendirildi.

Yangın ve Şüpheli Davranışlar

Bu süreçte, Salim Güran'ın arama çalışmalarına katıldığı ve dikkatli davranış sergilediği kaydedildi. 24 Ağustos'ta meydana gelen bir yangın, arama çalışmalarını etkileyen bir durum olarak değerlendirildi.

DNA Analizleri ve Kesin Sonuçlar

Narin’in DNA özellikleri, baba Arif ve anne Yüksel ile karşılaştırıldı. Sonuçlar %99,99 doğruluk oranıyla başarılı bulundu. Ayrıca, Salim Güran'ın kullandığı aracın bulunduğu yerden Narin’e ait DNA örneklerine ulaşıldı.

Kolluk Görevlileri ile İletişim

Şüpheliler arasında geçen diyaloglar ve önerilere göre Narin’in annesi, kızının durumunu bildirmesi gerektiği yönünde baskı yapıldığında, tedirgin davranışlar sergileyerek oğlu Enes’in korunması için endişeli olduğunu ifade etti.

Sonuç ve Devam Eden Soruşturmalar

Olayla ilgili ,dört şüpheliye dair çelişkiler göz önüne alındığında, hepsinin Narin Güran'ı boğarak öldürdüğü ve bu eylemi birlikte gerçekleştirdiklerine dair güçlü deliller ortaya çıktı. Üzerlerine atılı suçun müşterek fail olarak işlendiği düşünülüyor.

İddianamenin son aşamasında, Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından şüphelilerin tutarsız ifadeleri ve cep telefonlarındaki mesajlarının silinmesi, organize bir eylemin kanıtı olarak kaydedildi.