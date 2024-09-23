Narkoçelik-40 Operasyonunda 4 Ton Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Narkoçelik-40 Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son dönemde düzenlenen Narkoçelik-40 operasyonları ile uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vurulduğunu duyurdu. Jandarma ekiplerinin 32 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda, yaklaşık 4 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonların gerçekleştirildiği illeri açıkladı. Diyarbakır, Antalya, Erzurum, Van, Ankara, İstanbul gibi birçok şehirde düzenlenen operasyonlar sonucunda, 3 ton 972 kilogram uyuşturucu madde, 15 milyon 825 bin 619 kök kenevir, 188 bin uyuşturucu hap elde edildi.

Tutuklamalar ve Gelecek Hedefler

Operasyonlar sonucunda 125 suçlu yakalandı; bunlardan 63'ü tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya, "Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız," dedi.