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Narkoçelik-41 Operasyonları: 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

57 ilde düzenlenen operasyonlarda 644 şüpheli yakalandı, 1 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 07:59
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 07:59
Narkoçelik-41 Operasyonları: 1 Ton Uyuşturucu Ele Geçirildi

Narkoçelik-41 Operasyonları ve Ele Geçirilen Uyuşturucular

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde gerçekleştirilen Narkoçelik-41 operasyonları sonucunda 967 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Bu operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Bakan Yerlikaya, operasyonların 1603 ekip, 4127 personel, 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğiyle desteklendiğini belirtti. Bu operasyonlar sonucunda toplamda 5 milyon 857 bin 520 uyuşturucu hapın yanı sıra 644 uyuşturucu satıcısının yakalandığı bilgisi verildi.

Ülke Güvenliği için Kararlılık Mesajı

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile bu başarılı operasyona katılan kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," dedi.

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