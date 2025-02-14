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NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupalı Müttefikler Somut Planlar Sunmalı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa'nın Ukrayna'nın güvenliği için somut planlar geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:41
NATO Genel Sekreteri Rutte: Avrupalı Müttefikler Somut Planlar Sunmalı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Avrupalı Müttefiklere Çağrıda Bulundu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupalı müttefiklerin Ukrayna ve Avrupa'nın güvenliği için somut planlar geliştirmeleri gerektiğini açıkladı. Rutte, Münih Güvenlik Konferansı'nın girişinde yaptığı konuşmada, müttefiklerin barış görüşmeleri başladığında Ukrayna'nın en güçlü konumda olmasını sağlamaya yönelik bir anlaşmaya vardığını belirtti.

Ukrayna'ya Destek ve Endüstriyel Üretim

Rutte, Ukrayna'ya yönelik silah teslimatları ve eğitim desteğinin sürdürülmesinin Avrupa'nın önemli sorumluluklarından biri olduğunu vurgulayarak, “İkinci büyük konu, elbette, sanayi üretimi. NATO'nun her yerinde, ABD'den NATO'nun tamamına kadar, burada Avrupa'da, NATO'nun Avrupa tarafında ve tabii ki Kanada'da daha fazla üretim yapmamız gerekiyor.” dedi.

Askeri Harcamalarda Artış

Rutte, NATO'nun Avrupa tarafının harcama yapma gerekliliğine dikkat çekerek, “Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) için belirlenen yüzde 2’lik mevcut hedefin en az yüzde 3 olması gerektiğini” ifade etti. “Şu an kesin bir rakam veremem, çünkü bunu gerçekler, veriler ve yetenek hedefleme sürecine dayanarak belirleyeceğiz. Ancak mevcut rakamlara sadık kalırsak, varmamız gereken yere ulaşamayacağız.” diye ekledi.

Ukrayna ile Barış Anlaşmaları ve NATO'nun Rolü

Rutte, Ukrayna'da bir barış anlaşması sağlandığında NATO'nun bu süreçte yer almasına dair önceki görüşmelere atıfta bulunarak, “Bu konuda bir barış anlaşmasının parçası olacağımıza dair hiçbir zaman söz verilmedi.” dedi. Rutte, Ukrayna'nın güçlü bir konumda olmasını sağlamanın önemine vurgu yaparak, barış anlaşmasının sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti.

Somut Adımların Zamanı Geldi

Rutte, Avrupalı müttefiklerin somut planlar ortaya koyması gerektiğinin altını çizerken, “Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım ulaştırma, daha fazla eğitim sağlama gibi öncelikli sorumluluklarımız var. Bu yüzden gerçekleri sahada yaratın.” dedi. Ayrıca, NATO içinde yaptığımız şey, nerede olduğumuzu ve nerede olmamız gerektiğini belirlemek olarak tanımladı. Bu çalışmaların, kendilerini nasıl savunabileceklerine dair ülkeler bazında analizler yapacaklarını ve bunun sonunda tahmin ettikleri hedefin en az yüzde 3'ün üzerinde olacağını ifade etti.

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