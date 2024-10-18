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NATO Kuzey Kore'nin Rusya'ya Destek İddialarını Teyit Edemedi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Kore'nin Rusya için asker gönderdiği iddialarını doğrulamadı, Ukrayna'ya desteğin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:49
NATO Kuzey Kore'nin Rusya'ya Destek İddialarını Teyit Edemedi

NATO İddiaları Kabul Etmedi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek vermek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiği iddialarının henüz doğrulanamadığını açıkladı.

Brüksel'deki Toplantılar

Rutte, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrası yapılan basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından sunulan “Zafer Planı”nın toplantının ana gündemi olmadığını belirtti.

Ukrayna'ya destek konusunun ele alındığını ifade eden Rutte, "Bu konu, Ukrayna ile devam eden görüşmelerin bir parçası olacak." dedi. Ayrıca, Ukrayna'nın geleceğinin NATO'da olduğunu ancak davet konusunda "adım adım" bir yaklaşım benimsediklerini kaydetti.

Askeri Destek Taahhüdü

Gelecek yıl 40 milyar avro değerinde askeri desteğin yerine getirileceğini dile getiren Rutte, "Ukrayna'ya verdiğimiz destek bir hayır işi değildir; bu, kendi güvenliğimize yaptığımız bir yatırımdır." ifadesini kullandı. Rutte, Rusya'nın istediğini yapmasına izin vermenin maliyetinin, Ukrayna'yı desteklemenin maliyetinden çok daha yüksek olacağını belirtti.

Kuzey Kore Askerleri İddiaları

Zelenskiy'nin ortaya koyduğu Kuzey Koreli askerlerin savaşta Rusya'nın yanında yer aldığı iddialarını değerlendiren Rutte, "Kuzey Korelilerin aktif olarak savaşa katıldığı yönündeki haberleri şu an için teyit edemiyoruz. Ancak bu durum ileride değişebilir." şeklinde konuştu.

NATO’nun Nükleer Kapasitesi

NATO'nun caydırıcılık ve savunmaya odaklandığını aktaran Rutte, "1 milyar insanımızı güvende tutmak NATO'nun en kutsal görevlerinden biridir." dedi. Rutte, müttefiklerin savunma sanayi kapasitesini artırmak ve yeni teknolojilere yatırım yapmak gibi konulara da değindi.

Son zamanlarda İttifak'ın doğu kanadındaki varlığının güçlendirileceğini söyleyen Rutte, müttefiklerin hava savunmasını artırmak için yatırımlar gerçekleştireceğini aktardı. Rutte, Rusya'nın müttefiklerin güvenliğine yönelik önemli bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.

Ayrıca, NATO'nun yıllık nükleer tatbikatı olan "Steadfast Noon"a dikkat çekerek, "NATO'nun nükleer kapasitesinin temel amacı barışı korumak, tehditleri önlemek ve saldırganlığı caydırmaktır." ifadelerini kullandı.

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