NATO, Rusya'nın Estonya Hava Sahası İhlalini Kınadı

NATO, 19 Eylül'de üç Rus MiG-31'in Estonya hava sahasını on dakikadan fazla ihlalini kınadı; müttefikler derhal müdahale etti, 4. madde toplantısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 14:20
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 14:20
NATO Konseyi, 19 Eylül tarihinde büyükelçiler düzeyinde toplanarak Estonya'nın hava sahasının Rusya tarafından ihlal edilmesini kınadı. Toplantı, son iki hafta içinde Konsey'in 4. madde kapsamında ikinci kez bir araya gelişi olarak kayda geçti.

Toplantı ve bilgilendirme

Yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı (SACEUR) tarafından Konsey'e, üç silahlı Rus MiG-31 uçağının Estonya hava sahasını on dakikadan uzun süre ihlal ettiğine dair bilgi verildiği belirtildi.

NATO'nun tepki ve mesajı

Açıklamada NATO'nun tepkisinin hızlı ve kararlı olduğu, müttefik uçakların derhal havalanıp söz konusu uçakları Estonya hava sahasından çıkardığı vurgulandı. Olayın Rusya'nın "giderek artan sorumsuz davranışlarının bir parçası" olduğu belirtilerek, Konsey'in tüm ihlal edilen müttefiklerle tam dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Finlandiya, Letonya, Litvanya, Norveç ve Romanya'nın da son dönemde benzer ihlaller yaşadığına dikkat çekildi. NATO, bu eylemlerin yanlış hesaplamalara yol açabileceğini ve bunun derhal sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Metinde yer verilen sözlerde, "Rusya’nın hiçbir şüphesi olmamalıdır. NATO ve müttefikler, uluslararası hukuk çerçevesinde, kendimizi savunmak ve her yönden gelebilecek tehditleri caydırmak için gerekli tüm askeri ve askeri olmayan araçları kullanacaktır." denildi. NATO'nun Rusya'nın pervasız eylemlerine vereceği yanıtın güçlü olmaya devam edeceği ve caydırıcılık ve savunma kapasitesinin, özellikle hava savunması alanında artırılacağı vurgulandı. Ayrıca, NATO tepkilerinin zamanlamasını ve kapsamını kendi seçimine göre sürdüreceğini, 5. maddeye bağlılığın sarsılmaz olduğunu bildirdi.

Bölgedeki diğer ihlaller

Metne göre son dönemde bölgedeki diğer olaylar da rapor edildi: 9 Eylül'de Polonya, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) hava sahasını ihlal ettiğini bildirirken, NATO'nun birlikte karşılık verdiği duyuruldu. Ardından Romanya'nın hava sahasında Rus İHA'sı tespit edildi. Son olarak 19 Eylül'de Estonya'nın hava sahasının Rus jetleri tarafından ihlal edildiği ve NATO müdahalesi sonucunda uçakların durdurulduğu aktarıldı.

