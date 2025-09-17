Nawrocki: Almanya'dan II. Dünya Savaşı Tazminatı ve Askeri Finansman Talebi

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Almanya'dan tazminat talebini yineledi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için Almanya'dan tazminat talebini yeniden gündeme taşıdı. Nawrocki, Berlin ve Paris temasları öncesi düzenlediği basın toplantısında teklifinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısı ve önerinin içeriği

TVP World'ün haberine göre Nawrocki, Almanya'nın Polonya'ya tazminat ödemesinden yana olduğunu belirterek, bunun bir parçası olarak Polonya'nın silah sanayisini ve askeri kapasitesini finanse etme önerisini sunduğunu söyledi. Nawrocki, bu önerinin uygulanması halinde Polonya ordusunun ve dolayısıyla NATO'nun doğu kanadının güçleneceğini vurguladı, ancak bunun kesin bir plan değil, tartışmaya açık bir fikir olduğunu ifade etti.

Rapor ve ulusal birlik çağrısı

Nawrocki, Polonya tarafından hazırlanan kapsamlı tazminat raporunun müzakereler için bir referans olabileceğini belirterek raporu "bilimsel, akademik ve istatistiksel açıdan çok iyi hazırlanmış" şeklinde nitelendirdi. Ayrıca tazminat konusunda Polonya içinde birlik çağrısı yaparak, "Bu görüşmelerden sonra, biz Polonyalıların bu konuda tek sesle konuşmamız gerektiğine derinden inanıyorum. Bu bizim yükümlülüğümüzdür." dedi.

Almanya'nın tepkisi ve tarihçe

Nawrocki, tazminat konusunun gündeme getirilmesinin iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkileri etkilemeyeceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi. Öte yandan, basına yansıyan haberlere göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Nawrocki ile görüşmesinin ardından talebi bir kez daha reddetti.

Polonya uzun yıllardır II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin neden olduğu tahribat ve kayıplar için mevcut Almanya yönetiminden tazminat talep ediyor. Polonya Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) bu konuyu ilk olarak 2017'de gündeme taşıdı ve 2022'de iktidarda olduğu dönemde tazminatla ilgili parlamento komisyonu kurdu. Komisyon, üç yıl önce tazminat tutarını 1,3 trilyon avro olarak belirlemişti.

Nawrocki ayrıca, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde de Almanya'dan tazminat talep etmişti.