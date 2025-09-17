Nawrocki: Almanya'dan II. Dünya Savaşı Tazminatı ve Askeri Finansman Talebi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Almanya'dan II. Dünya Savaşı tazminatı talebini yineleyip, ülkesinin savunma sanayisi ve askeri kapasitesinin finansmanını önerdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 00:04
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 00:04
Nawrocki: Almanya'dan II. Dünya Savaşı Tazminatı ve Askeri Finansman Talebi

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki Almanya'dan tazminat talebini yineledi

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki kayıpları için Almanya'dan tazminat talebini yeniden gündeme taşıdı. Nawrocki, Berlin ve Paris temasları öncesi düzenlediği basın toplantısında teklifinin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısı ve önerinin içeriği

TVP World'ün haberine göre Nawrocki, Almanya'nın Polonya'ya tazminat ödemesinden yana olduğunu belirterek, bunun bir parçası olarak Polonya'nın silah sanayisini ve askeri kapasitesini finanse etme önerisini sunduğunu söyledi. Nawrocki, bu önerinin uygulanması halinde Polonya ordusunun ve dolayısıyla NATO'nun doğu kanadının güçleneceğini vurguladı, ancak bunun kesin bir plan değil, tartışmaya açık bir fikir olduğunu ifade etti.

Rapor ve ulusal birlik çağrısı

Nawrocki, Polonya tarafından hazırlanan kapsamlı tazminat raporunun müzakereler için bir referans olabileceğini belirterek raporu "bilimsel, akademik ve istatistiksel açıdan çok iyi hazırlanmış" şeklinde nitelendirdi. Ayrıca tazminat konusunda Polonya içinde birlik çağrısı yaparak, "Bu görüşmelerden sonra, biz Polonyalıların bu konuda tek sesle konuşmamız gerektiğine derinden inanıyorum. Bu bizim yükümlülüğümüzdür." dedi.

Almanya'nın tepkisi ve tarihçe

Nawrocki, tazminat konusunun gündeme getirilmesinin iki ülke arasındaki mevcut iyi ilişkileri etkilemeyeceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi. Öte yandan, basına yansıyan haberlere göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Nawrocki ile görüşmesinin ardından talebi bir kez daha reddetti.

Polonya uzun yıllardır II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin neden olduğu tahribat ve kayıplar için mevcut Almanya yönetiminden tazminat talep ediyor. Polonya Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) bu konuyu ilk olarak 2017'de gündeme taşıdı ve 2022'de iktidarda olduğu dönemde tazminatla ilgili parlamento komisyonu kurdu. Komisyon, üç yıl önce tazminat tutarını 1,3 trilyon avro olarak belirlemişti.

Nawrocki ayrıca, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde de Almanya'dan tazminat talep etmişti.

İLGİLİ HABERLER

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Urla'da 9 Gün Su Kesintisi: 5 Mahalle Etkilenecek
2
Çanakkale Biga'da Depo Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Gazze: Kuzeydeki 1 Milyon Filistinli Zorunlu Göçü Reddediyor
4
Çorum'da 'dur' ihtarına uymayan araç polis memuruna çarptı
5
Türkiye'den Süveyda yol haritasına memnuniyet
6
Samsun'da Kereste Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı
7
Esenyurt Belediyesi: Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde Ücretsiz LGS ve YKS Kurslarına 1133 Kayıt

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa