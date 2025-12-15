DOLAR
Nazilli'de 1,5 Tonluk Portakal Hırsızlığı Jandarma Yakaladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalınan yaklaşık 1,5 ton portakal, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla satılmadan ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:34
Nazilli'de 1,5 Tonluk Portakal Hırsızlığı Jandarma Müdahalesiyle Sonuçlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir bahçeden çalınan yaklaşık 1,5 ton portakal, jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesiyle satılmadan ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bahçeden yaklaşık 1,5 ton portakal kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Ürünlerin değerinin yaklaşık 25 bin TL olduğu belirtildi.

Hırsızlık ihbarı üzerine Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından başlatılan titiz çalışma kısa sürede sonuç verdi. Yapılan araştırmalarla olayın failleri tespit edildi.

Şüpheliler Yakalandı, Ürün Sahibine Teslim Edildi

Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen M.S. (45) ve H.K. (46) isimli iki şüpheli yakalandı. Çalınan portakallar henüz satılmadan ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

