Nazilli'de Zeytinlik Yangını Havadan ve Karadan Müdahaleyle Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Yeşil Mahallesi'nde çıkan zeytinlik yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopterin müdahalesiyle kontrol altına alındı; 4 hektar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 20:07
Yeşil Mahallesi'nde çıkan yangında 4 hektar zarar gördü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yeşil Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan müdahale için 2 helikopter ile müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda yaklaşık 4 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

