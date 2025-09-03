NB8 ülkelerinden Ukrayna'ya askeri desteği artırma kararı

NB8, Ukrayna'ya askeri desteği artırma kararı aldı

Marienborg görüşmesinin ardından ortak bildiri

Nordik-Baltık Sekizlisi (Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya ve Estonya), Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteklerini teyit ederek, askeri desteğin artırılacağını duyurdu.

Danimarka Başbakanlık Ofisi, başkent Kopenhag'ın kuzeyindeki Marienborg Başbakanlık Sarayı'nda resmi temaslarda bulunan Volodimir Zelenskiy ile yapılan görüşme sonrasında yayımladığı ortak açıklamada bu kararı bildirdi.

Açıklamada, "NB8 ülkeleri, Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ediyor. Ukrayna'ya askeri desteği artıracağız. Silah, mühimmat ve hava savunma sistemlerinin teslimatının hızlandırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, Vladimir Putin'in barış istemediğine ve şiddet kullanımını sürdürdüğüne işaret edilerek, Ukrayna'nın müzakerelere hazır olduğu vurgulandı.

NB8 ülkelerinin NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programına destek verdiği belirtilen açıklamada, "Sadece Ukrayna kendi geleceği hakkında karar vermeli. Adil ve kalıcı bir barış, Ukrayna için güçlü ve güvenilir güvenlik garantileri gerektirir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği üyelik süreçleri için veto hakkının bulunmadığı ve bu ülkeye yönelik yaptırımların artırılması gerektiği kaydedildi.