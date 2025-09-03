DOLAR
41,16 -0,04%
EURO
48,08 -0,27%
ALTIN
4.727,38 -1,12%
BITCOIN
4.626.597,15 -0,9%

NB8 ülkelerinden Ukrayna'ya askeri desteği artırma kararı

Nordik-Baltık Sekizlisi (Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya, Estonya) Ukrayna'ya askeri desteği artıracak.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 19:39
NB8 ülkelerinden Ukrayna'ya askeri desteği artırma kararı

NB8, Ukrayna'ya askeri desteği artırma kararı aldı

Marienborg görüşmesinin ardından ortak bildiri

Nordik-Baltık Sekizlisi (Finlandiya, Norveç, İsveç, Danimarka, İzlanda, Letonya, Litvanya ve Estonya), Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteklerini teyit ederek, askeri desteğin artırılacağını duyurdu.

Danimarka Başbakanlık Ofisi, başkent Kopenhag'ın kuzeyindeki Marienborg Başbakanlık Sarayı'nda resmi temaslarda bulunan Volodimir Zelenskiy ile yapılan görüşme sonrasında yayımladığı ortak açıklamada bu kararı bildirdi.

Açıklamada, "NB8 ülkeleri, Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ediyor. Ukrayna'ya askeri desteği artıracağız. Silah, mühimmat ve hava savunma sistemlerinin teslimatının hızlandırılmasının acil bir ihtiyaç olduğunun altını çiziyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride ayrıca, Vladimir Putin'in barış istemediğine ve şiddet kullanımını sürdürdüğüne işaret edilerek, Ukrayna'nın müzakerelere hazır olduğu vurgulandı.

NB8 ülkelerinin NATO'nun "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL)" programına destek verdiği belirtilen açıklamada, "Sadece Ukrayna kendi geleceği hakkında karar vermeli. Adil ve kalıcı bir barış, Ukrayna için güçlü ve güvenilir güvenlik garantileri gerektirir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği üyelik süreçleri için veto hakkının bulunmadığı ve bu ülkeye yönelik yaptırımların artırılması gerektiği kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Artvin Arhavi'de 10 günlük bebek 5. kattan düşerek hayatını kaybetti
2
Erdoğan: 'Muhammedi Muhabbet Bağı Bizi Birleştiriyor'
3
Singapur'dan Meta'ya Dolandırıcılıkla Mücadele Direktifi: 1 Milyon Dolar Uyarısı
4
Erdoğan'dan umut vurgusu: Ümitsiz değiliz, olmayacağız
5
Erdoğan: Kalbimizin Yarısı Gazze, Filistin, Yemen, Sudan, Afganistan'da
6
Erdoğan'dan Netanyahu'ya Sert Tepki: 'Filistin'de Seyirci Kalmayız'
7
Kastamonu-Karabük'te İki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor