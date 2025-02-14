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NBA All-Star ve Beşiktaş-Trabzonspor Maçının Detayları

NBA All-Star'da Alperen Şengün merakla beklenirken, Beşiktaş, Şenol Güneş ile Trabzonspor'a rakip olacak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 10:46
NBA All-Star ve Beşiktaş-Trabzonspor Maçının Detayları

Basketbol Şöleni ve Rekorlar NBA All-Star'da

NBA All-Star organizasyonu, bu yıl büyük bir heyecanla Alperen Şengün’ü sahneye çıkararak basketbolseverleri bir araya getiriyor. Anadolu Ajansı'nın özel dosya haberinde, NBA All-Star etkinliğine dair tüm veriler ele alındı. İki ayrı dosyada, Alperen Şengün'ün performansı ile beraber, organizasyonda kırılan yeni rekorlar detaylandırıldı. (Mutlu Demirtaştan/İstanbul)

Beşiktaş ve Trabzonspor Arasındaki Rekabet

Futbol tutkunları içinse unutulmaz bir karşılaşma kapıda. Şenol Güneş, 12 yıl aradan sonra Beşiktaş ile Trabzonspor arasında düzenlenecek maçta Tüpraş Stadı'nda teknik direktör olarak boy gösterecek. Bu, Güneş’in 4.500 günden sonra Trabzonspor yedek kulübesinde "Kara Kartal"a rakip olması demek. İki takım, tarihleri boyunca 141 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 56 galibiyetle önde. Süper Lig'de yapılan 103 karşılaşmada ise, Beşiktaş'ın 38, Trabzonspor'un 37 galibiyeti bulunuyor.

İstanbul'da resmi ve özel maçlar kapsamında toplamda 69 kez karşılaşan iki ekipte, Beşiktaş’ın 34, bordo-mavililerin 15 galibiyeti bulunmakta. (Metin Arslancan/İstanbul)

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