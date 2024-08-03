Neçirvan Barzani: PKK ve Yasa Dışı Gruplar Sincar’ı Terketmeli

Neçirvan Barzani'den Sincar Açıklamaları

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, merkezi hükümetle gerçekleştirilen "Sincar Anlaşması"nın uygulanmasının önemi üzerinde durdu. Barzani, terör örgütü PKK ve diğer yasa dışı grupların Sincar bölgesini terk etmesini talep etti.

Sincar Anma Etkinliği ve Barzani'nin Açıklamaları

Sincar katliamının 10. yıl dönümünde Erbil'de düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Barzani, Yezidi halkının normal yaşamlarına dönmesi için acil önlemler alınması gerektiğini ifade etti. Barzani, "PKK ve diğer tüm yasa dışı gruplar Sincar’ı terk etmelidir. Yezidiler kendi idarelerini ele almalıdır," dedi.

Yeniden İnşa ve İstikrar Çağrısı

Barzani, Sincar'ın yeniden inşası ve altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurgularken, "Yezidilerin evlerine dönebilmesi için istikrar ve huzurun sağlanması önemlidir," şeklinde konuştu.

Uluslararası İşbirliği Gerekliliği

Ayrıca Barzani, Sincar Anlaşması'nın uygulanabilmesi için Irak merkezi hükümeti ile IKBY hükümetinin sıkı bir işbirliği içinde çalışması gerektiğini belirtti. "Yezidilerin, grupların siyasi ajandalarının kurbanı olmaması için mücadele etmeliyiz. Sincarlılar kendi yönetimini sağlamalı ve dış güçlerin kontrolünde kalmamalıdır," dedi.

Zaman Aleyhimize İşliyor

10 yıl geçmesine rağmen Yezidiler için acıların devam ettiğine dikkat çeken Barzani, suçluların adalet önüne çıkması için tüm kaynakların seferber edilmesi gerektiğini ifade etti. "Soykırımın sonuçlarını hafifletmek, Irak, IKBY ve uluslararası toplumun görevidir. Kaybolan Yezidilerin akıbetinin belirlenmesi de son derece önemlidir," ifadelerini kullandı.