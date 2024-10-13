Nekbe'nin İzleri: Gazze'deki Zorunlu Göç Trajedisi Yeniden Tekrarlanıyor

Nekbe'nin Karanlık Anıları ve Gazze'deki Bugünkü Acı Gerçekler

Nekbe'nin tanıkları, 1948 yılındaki zorunlu göç trajedisinin Gazze'de yeniden yaşandığını ifade ediyor. Filistinli tanıklardan Süleyman Ebu Semra, "En temel insan haklarından olan yaşama hakkının güvence altında olduğu bir dönemde, Filistinliler güvenli bir yer arayışında" diyor.

Uluslararası Toplumun Sessizliği

NUR EBU IYŞE'nin haberine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana tekrar yerlerinden edilen Filistinliler, birkaç parça eşya ile yola çıkmak zorunda kaldı. Bu acı süreç, uluslararası toplumun insan hakları konusundaki söylemleri ile eylemlerinin çeliştiği bir ortamda gerçekleşiyor.

Yeniden Tehcir ve Zorunlu Göç

Ebu Semra, "1948'de yaşadığımız zorunlu göç trajedisi, uluslararası toplumun gözleri önünde tekrar ediyor," diyerek acılarını dile getiriyor. 80 yaşındaki Ebu Semra, o günden bu güne benzer korkuları yaşadıklarını söyledikçe, geçmişin izlerinin üzerlerinde nasıl bir yük olduğuna vurgu yapıyor.

Yaşam Hakkı Mücadelesi

“Filistinliler, yaşam hakkı için savaş veriyor. 1948'de de bugün de zor koşullarda çadırlarda yaşamak zorunda kalıyorlar,” diyen Ebu Semra, Gazze'nin batısındaki mülteci kamplarındaki zor yaşam şartlarına dikkat çekiyor.

Toprak Hırsızlığı ve Geçmişin Korkusu

Tanıklardan Macid Belavi, "1948'deki zorunlu göç, toprak hırsızlığı amacıyla gerçekleştirildi," diyerek o günlerin izlerinin günümüzde hâlâ yaşandığını belirtiyor. Filistinlilerin en büyük korkusu, topraklarının yeniden çalınması.

Güvenli Bölge İddiaları ve Gerçekler

Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze'de güvenli alan olmadığını sıkça vurgulamasına rağmen, İsrail hükümeti güvenli alanlar oluşturarak Filistinlilerin evlerinden çıkarılmasını sağlamaya çalışıyor. Öte yandan, bu bölgelerde yaşanan katliamlar, uluslararası toplumda büyük bir kaygı yaratıyor.

Gazze'deki Soykırım ve Tahliye Planı

Gazze'deki çatışmaların birinci yılında, İsrail ordusu tahliye planları uygulayarak, bölgelerdeki Filistinlileri zorla göçe zorluyor. Bu durum, yıllardır süregelen bir savaşın ve etnik temizlik politikasının doğrudan bir sonucu.

Sonuç ve İnşaat Kayıpları

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda, 42 binin üzerinde Filistinli hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Evsiz kalan halk, hastaneler ve eğitim kurumları gibi yerlerde yaşamak zorunda kalıyor. Bu olaylar, BM ve uluslararası toplumun dikkatini çeken trajik bir durumu ortaya koyuyor.