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Nemrut Dağı'nda Sürülerin Su Yolculuğu

Tatvan'daki küçükbaş sürüler, Nemrut Dağı eteklerindeki Kalp Gölü'ne su içmek için tozlu yoldan geçiyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:59
Nemrut Dağı'nda Sürülerin Su Yolculuğu

Sürülerin Nemrut Dağı'na Yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara yönlendirilen küçükbaş hayvan sürüleri, su içmek amacıyla tozlu yolları aşarak Kalp Gölü'ne ulaşmaktadır.

Neden Nemrut Dağı?

Nemrut Dağı, sahip olduğu su kaynakları ile verimli otlakları ve temiz havası sayesinde, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen göçer aileler ile binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapmaktadır.

Gündelik Rutine Dönüş

Günde iki kez tozlu yolları kat eden sürüler, Kalp Gölü'nde hem süt sağımı yapmakta hem de su ihtiyaçlarını gidermektedir. Bu durum, bölgenin yerel ekonomisine de katkı sağlamaktadır.

Göz Alıcı Manzaralar

Sürülerin vadiden geçerken ortaya çıkardığı toz bulutları, gün batımındaki kızıllık ile birleşerek muhteşem görüntüler oluşturmaktadır. Bu anlar, dron ile havadan görüntülenmiş olup, göz alıcı manzaraları ortaya koymaktadır.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş sürüleri, su içmek için tozlu yoldan geçerek Kalp Gölü'ne ulaştırılıyor.

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