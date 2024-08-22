Neolitik Kongre Şanlıurfa'da Başlıyor

Dünya Neolitik Kongresi Şanlıurfa'da

Kültür ve Turizm Bakanlığı, dünya genelinde ilk kez düzenlenecek olan Dünya Neolitik Kongresi'nin tarihini açıkladı. Kongre, 4-8 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacak.

Bakanlığın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgiye göre, Türkiye, bu önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak. Yapılan açıklamada, "Dünyanın en fazla arkeolojik çalışma yürüten ülkesi olarak, Göbeklitepe ile başlayan Taş Tepeler Projesi çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz kazılar, koruma faaliyetlerimiz ve bilimsel yayınlarımız sayesinde dünya arkeolojisinde önemli bir yere sahibiz." denildi.

Bunun yanı sıra, kongreye 64 farklı ülkeden 1000'den fazla katılımcının katılması bekleniyor. Önemli bir bilimsel platform oluşturacak bu etkinlikte, Türk ve uluslararası bilim insanları, neolitik dönemle ilgili araştırmaların geleceği üzerine tartışmalar yapacak ve bilgi alışverişinde bulunacak.