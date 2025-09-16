Nepal'de Sosyal Medya Protestoları: Katmandu'da Binlerce Kişi Cenaze Törenine Katıldı

Törene katılım ve geçiş

Nepal'de sosyal medya yasağına karşı düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı. Telegraph India'nın aktardığına göre, başkent Katmandu'da gerçekleştirilen törenlerde yas tutanlar çiçek ve pankartlarla ölenleri andı.

Cenazeler, Maharajgunj bölgesindeki Tribhuvan Hastanesi'nden alınarak tarihi Pashupati Aryaghat tapınak bölgesine taşındı. Pashupati Aryaghat, ülkedeki en büyük açık hava krematoryumlarından biri olarak biliniyor.

Resmi yas ve tazminat kararı

Geçici hükümetin yeni İçişleri Bakanı Om Prakash Aryal, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 17 Eylül'de ülke genelinde yas ilan edildiğini duyurdu. OnlineKhabar'in haberine göre, yas kapsamında kamu kurum ve kuruluşları 17 Eylül'de kapalı olacak ve ulusal bayraklar yarıya indirilecek.

Hükümet, protestolarda hayatını kaybedenlerin her bir aileye 1,5 milyon Nepal rupisi (10 bin 640 dolar) nakdi tazminat sağlanacağını açıkladı. Ayrıca ölenlerin anısına "Z Kuşağı Farkındalık Parkı" kurulacağı bildirildi.

Protestoların nedeni ve seyrinde yaşananlar

Olaylar, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişimin, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmesiyle başladı. Bu karara karşı çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler parlamentoya doğru yürüyüşe geçti ve sosyal medya yasağı ile yolsuzlukları protesto etti.

Gösteriler şiddetlendi; polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı. Olaylarda 72 kişi hayatını kaybetti. Hükümet daha sonra sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklarken, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa etti.

Şiddetin sonuçları ve siyasi gelişmeler

Gösteriler yatışmayınca bazı siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi; Nepal Kongre Partisi'nin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutu ateşe verildi. Artan olaylar nedeniyle Nepal ordusu, bazı bakanları konutlarından helikopterle tahliye etti.

Şiddetli protestoların ardından Nepal Başbakanlık Ofisi 9 Eylül'de Başbakan Oli'nin istifa ettiğini açıkladı. Ayrıca protestocuların hapishanelere baskın düzenlemesi ve idari binaları ateşe vermesi sonucunda ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden binlerce mahkum firar etti.

Yönetim değişikliği ve gelecek planları

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin etti ve göreve başladı. Ülkede mart 2025'te seçimlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve cenaze törenlerindeki geniş katılım, Nepal'deki siyasi krizin ve toplumsal tepkilerin boyutunu gözler önüne seriyor.