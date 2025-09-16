Nepal'de Sosyal Medya Protestoları: Katmandu'da Binlerce Kişi Cenaze Törenine Katıldı

Nepal'de sosyal medya yasağı protestolarında hayatını kaybedenler için Katmandu'da düzenlenen cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı; 17 Eylül yas ilan edildi ve tazminat kararı alındı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:35
Nepal'de Sosyal Medya Protestoları: Katmandu'da Binlerce Kişi Cenaze Törenine Katıldı

Nepal'de Sosyal Medya Protestoları: Katmandu'da Binlerce Kişi Cenaze Törenine Katıldı

Törene katılım ve geçiş

Nepal'de sosyal medya yasağına karşı düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerine binlerce kişi katıldı. Telegraph India'nın aktardığına göre, başkent Katmandu'da gerçekleştirilen törenlerde yas tutanlar çiçek ve pankartlarla ölenleri andı.

Cenazeler, Maharajgunj bölgesindeki Tribhuvan Hastanesi'nden alınarak tarihi Pashupati Aryaghat tapınak bölgesine taşındı. Pashupati Aryaghat, ülkedeki en büyük açık hava krematoryumlarından biri olarak biliniyor.

Resmi yas ve tazminat kararı

Geçici hükümetin yeni İçişleri Bakanı Om Prakash Aryal, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada 17 Eylül'de ülke genelinde yas ilan edildiğini duyurdu. OnlineKhabar'in haberine göre, yas kapsamında kamu kurum ve kuruluşları 17 Eylül'de kapalı olacak ve ulusal bayraklar yarıya indirilecek.

Hükümet, protestolarda hayatını kaybedenlerin her bir aileye 1,5 milyon Nepal rupisi (10 bin 640 dolar) nakdi tazminat sağlanacağını açıkladı. Ayrıca ölenlerin anısına "Z Kuşağı Farkındalık Parkı" kurulacağı bildirildi.

Protestoların nedeni ve seyrinde yaşananlar

Olaylar, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişimin, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engellenmesiyle başladı. Bu karara karşı çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler parlamentoya doğru yürüyüşe geçti ve sosyal medya yasağı ile yolsuzlukları protesto etti.

Gösteriler şiddetlendi; polis, göstericilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı. Olaylarda 72 kişi hayatını kaybetti. Hükümet daha sonra sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıklarken, İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa etti.

Şiddetin sonuçları ve siyasi gelişmeler

Gösteriler yatışmayınca bazı siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi; Nepal Kongre Partisi'nin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento, yüksek mahkeme ve Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutu ateşe verildi. Artan olaylar nedeniyle Nepal ordusu, bazı bakanları konutlarından helikopterle tahliye etti.

Şiddetli protestoların ardından Nepal Başbakanlık Ofisi 9 Eylül'de Başbakan Oli'nin istifa ettiğini açıkladı. Ayrıca protestocuların hapishanelere baskın düzenlemesi ve idari binaları ateşe vermesi sonucunda ülke genelindeki 25'ten fazla hapishaneden binlerce mahkum firar etti.

Yönetim değişikliği ve gelecek planları

Eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin etti ve göreve başladı. Ülkede mart 2025'te seçimlerin düzenlenmesi planlanıyor.

Hükümet yetkililerinin açıklamaları ve cenaze törenlerindeki geniş katılım, Nepal'deki siyasi krizin ve toplumsal tepkilerin boyutunu gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
2
Gürsel Tekin: Sarıyer Seçim Kurulu ve Karar Defteri Açıklaması
3
Edirne İpsala'da PTT Üniformasıyla Dolandırıcılık: Tayfun B. Tutuklandı
4
Doğurganlık 1,48'e Düştü: MHP'li Yurdakul'dan Aile ve Nüfus Politikaları Çağrısı
5
Küresel Sumud Filosu: Tunus'tan Gazze'ye 3 Tekne Daha Çıktı
6
MKE Roket Fabrikası Patlaması Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
7
İspanya, orman itfaiyecileri için erken emeklilik kararnamesini onayladı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa