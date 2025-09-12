Nepal'de sosyal medya yasağı sonrası protestolarda ölü sayısı 51'e yükseldi

The Kathmandu Post gazetesinin aktardığına göre, Nepal yetkilileri sosyal medyaya erişim yasağı nedeniyle başlayan hükümet karşıtı protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısının 51'e yükseldiğini, yaralananların sayısının ise 1300'ü geçtiğini açıkladı.

Can kayıpları ve güvenlik güçleri

Yetkililer, ölenler arasında 3 polis memuru bulunduğunu belirtti. Gösteriler sırasında polis, kalabalığı dağıtmak için tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı.

Gençlerin sivil müdahaleleri ve dijital yönelim

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, genç protestocuların Katmandu sokaklarındaki çöp yığınlarını gönüllü olarak temizlediği, kaldırımları süpürdüğü ve gösterilerde zarar gören kamu binalarının duvarlarını boyadığı görüldü.

New York Times kaynaklı haberde, sosyal medya yasakları sonrası sohbet platformu Discord'un kullanımının arttığı, çoğunluğu Z kuşağından aktivistlerin ülkedeki siyasi geleceği Discord üzerinden tartıştığı aktarıldı. Uygulamada yapılan çevrim içi ankette, protestocuların geçici hükümete liderlik etmesi beklenen isim olarak bir dönem Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevinde bulunmuş Sushila Karki'ye destek verdiği görüldü. Karki, 73 yaşında ve 2016'da Yüksek Mahkeme Başkanlığına gelerek bu görevi üstlenen ilk kadın olarak biliniyor; haberde kendisi "yolsuzluğa karşı sıfır tolerans" yaklaşımıyla tanımlandı.

Yasağın başlaması, protestoların tırmanışı ve siyasi istifalar

Hükümet, 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn platformlarına erişimi, Nepal İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle engelledi. Bu adım üzerine çoğunluğu gençlerden oluşan göstericiler yolsuzluk ve sosyal medya yasağını protesto etmek için parlamento binasına doğru yürüdü.

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını duyurdu; aynı süreçte İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa etti.

Şiddet olayları, saldırılar ve kaçan mahkumlar

Gösteriler yatışmayınca, siyasi figürlerin ve bakanların evlerine saldırılar düzenlendi; Nepal Kongre Partisi'nin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutu ateşe verildi. Ordunun artan olaylar nedeniyle bakanları konutlarından helikopterlerle tahliye ettiği bildirildi.

Nepal Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, şiddetli protestolar ve hükümete gelen tepkiler sonrası Başbakan KP Sharma Oil'in istifa ettiği duyuruldu. Öte yandan, protestocuların hapishane tesislerine düzenlediği baskınlar sonucu idari binaların ateşe verilmesi ve geçişlerin açık bırakılması nedeniyle ülke genelinde 25'ten fazla hapishaneden yaklaşık 15 bini aşkın mahkum firar etti.