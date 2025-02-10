Netanyahu, ABD Ziyaretinden Farklı Bir Vizyonla Döndü: Hamas ve Filistin Yönetimi Yok

Netanyahu'dan Çarpıcı Açıklamalar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinden farklı bir vizyonla döndüğünü açıkladı. Bu yeni vizyonda "Hamas'ın ve Filistin yönetiminin yerinin olmadığını" belirtti. Netanyahu, bu açıklamaları İsrail meclisinde yaptığı konuşmada, hükümeti hakkında verilen gensoru oturumunda yaptı.

Oslo Anlaşması Uyarısı

Netanyahu, Filistin yönetimi ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nı yok saymakla tehdit ederek, muhalefetin Hamas'a karşı Filistin yönetimini güçlendirme fikrini eleştirdi. "Ancak ben ABD'den farklı bir vizyonla döndüm. Hamas'ın ve Filistin yönetiminin olmadığı bir vizyon; ne biri ne de diğeri," ifadelerini kullandı.

Trump ile Ortak Basın Toplantısı

ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldiği basın toplantısında, Netanyahu, Trump'ın Gazze'den Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesi teklifini "devrimci" olarak nitelendirdi. Ayrıca, Gazze'de Hamas'ın, işgal altındaki Batı Şeria'da ise Filistin yönetiminin olmayacağını savundu ve Oslo Anlaşmalarının bir hata olduğunu vurgulayarak "Bu hatayı bir daha tekrarlamayacağız" dedi.

Netanyahu'nun ABD Ziyareti

Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine Washington'u ziyaret etti. Bir haftalık bu ziyareti sırasında Trump ve diğer ABD'li yetkililerle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Trump, Gazze'deki Filistinlilerin zorla yerinden edilerek, başta Ürdün ve Mısır olmak üzere farklı ülkelere gönderilmesi planını deklare etti ve "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak" dedi. Bu açıklamalar, Netanyahu tarafından memnuniyetle karşılanırken, dünya genelinden çeşitli tepkiler geldi.