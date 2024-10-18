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Netanyahu'dan Esir Takası Müzakerelerine Yönelik Kritik Güvenlik Toplantısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası müzakerelerini ele almak üzere güvenlik toplantısı düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 11:15
Netanyahu'dan Esir Takası Müzakerelerine Yönelik Kritik Güvenlik Toplantısı

Netanyahu, Esir Takası İçin Güvenlik Toplantısı Yapacak

İsrail'in lideri Binyamin Netanyahu, esir takası müzakerelerini görüşmek amacıyla bugün önemli bir güvenlik toplantısı gerçekleştirecek.

Toplantının Detayları

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Netanyahu, bazı bakanlar ve üst düzey güvenlik yetkilileri ile "özel" bir toplantı yapmayı planlıyor. Toplantı, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yerleşkesinde düzenlenecek.

Hamas ile Müzakereler Gündemde

Bu güvenlik toplantısında, İsrail ile Hamas arasında süregeldiği bildirilen esir takası müzakereleri masaya yatırılacak. Ayrıca, toplantının, İsrail yönetiminin Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze'deki bir saldırıda hayatını kaybettiğine dair yaptığı açıklamanın ardından gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

Bu tür toplantılar, uluslararası arenada da dikkat çekmekte ve bölgedeki gelişmeleri etkileme potansiyeline sahip olmaktadır.

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