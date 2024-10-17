Netanyahu'dan Gazze Açıklamaları: Saldırılar Sürüyor

Netanyahu'dan Saldırılara Devam Mesajı

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın yaşamını yitirdiğine dair İsrail makamlarının yaptığı açıklamanın ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların süreceğine dair güçlü bir mesaj verdi.

Sinvar'ın Ölümü ve Etkileri

Netanyahu, Sinvar'ın İsrail saldırısı sonucunda öldüğünü duyurdu ve bu olay sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, Hamas'ın Gazze'yi artık yönetemeyeceğini iddia etti.

Savaşın Devamı

Başbakan Netanyahu, "savaş bitmedi" ifadesiyle, Gazze'ye yönelik operasyonların süreceğini vurguladı. Bu süreçte Gazze'deki İsrailli esirlerin kurtarılması konusuna da dikkat çekerek, bu konuda çalışmalara devam edileceğini belirtti.