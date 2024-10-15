Netanyahu'dan Hizbullah Açıklaması: Tek Taraflı Ateşkes Yok

Netanyahu'dan Sert Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın yeniden silahlanmasını önlemeyecek herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Tek Taraflı Ateşkes Endişesi

Netanyahu, Lübnan'da güvenlik durumunun iyileşmemesi halinde tek taraflı ateşkese de karşı olduklarını belirtti.

Fransa ile Görüşme

Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine dair detayları paylaştı.

Görüşmede Netanyahu, İsrail'in kuzeyinde yerinden olmuş kişilerin evlerine dönmelerini sağlamayacak hiçbir anlaşmanın kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Macron'a Davet Sürprizi

Ayrıca Netanyahu'nun, Paris'te düzenlemeyi planladığı Lübnan konferansına Güney Afrika ve Cezayir'i davet etmesine Macron'un şaşırdığını aktardığı bildirildi.