Netanyahu: Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyiz — Suriye ile Güvenlik Görüşmeleri Sürüyor

Netanyahu, Golan Tepeleri'nden vazgeçmeyeceğini söyledi; Suriye ile güvenlik anlaşması görüşmelerinde ilerleme olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 20:49
Netanyahu: Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyiz — Suriye ile Güvenlik Görüşmeleri Sürüyor

Netanyahu: Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyiz

Suriye ile güvenlik anlaşması görüşmeleri sürüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nden vazgeçmeye niyetinin olmadığını açıkladı. Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan video mesajında, Suriye ile yürütülen güvenlik müzakerelerine ilişkin bilgiler verdi.

Netanyahu, "Suriye ile güneybatı Suriye'yi askerden arındırmayı öngören bir güvenlik anlaşması üzerinde görüşüyoruz." ifadelerini kullanarak görüşmelerde ilerleme olduğunu kaydetti.

Arap Dağı'ndaki Dürzi müttefiklerinin güvenliğinden endişe ettiklerini belirten Netanyahu, bu konunun da müzakerelerde ele alındığını söyledi.

İsrail basını, Başbakanın bakanlar ve güvenlik şefleriyle Suriye ile yürütülen müzakereleri ele alacağını bildirmişti.

Netanyahu ayrıca, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra çok sayıda saldırı düzenledikleri ve güneyindeki tampon bölgeyi işgal ettikleri belirtilen Suriye ile yapılan görüşmelerde ilerleme olduğunu vurguladı.

İsrail yönetiminin "birkaç hafta önce" Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu iddia edilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Duran: Erdoğan 23 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda 'Dünya 5'ten Büyüktür' Vizyonunu Yenileyecek
2
Fethiye'de Otomobilin Çarptığı Bisiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
3
Erdoğan New York'ta: BM 80. Genel Kurulu için ABD'ye Geldi
4
Netanyahu: Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyiz — Suriye ile Güvenlik Görüşmeleri Sürüyor
5
Cevdet Yılmaz: İngiltere, Kanada ve Avustralya Filistin Devleti'ni Tanıdı
6
Joseph Avn: "Çocuklarımızın kanı döküldükçe İsrail ile barış olamaz"
7
Nijerya Sokoto'da Tekne Faciası: 10 Kişi Öldü

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü