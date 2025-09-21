Netanyahu: Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyiz — Suriye ile Güvenlik Görüşmeleri Sürüyor

Netanyahu: Golan Tepeleri'nden Vazgeçmeyiz

Suriye ile güvenlik anlaşması görüşmeleri sürüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nden vazgeçmeye niyetinin olmadığını açıkladı. Başbakanlık Ofisi tarafından paylaşılan video mesajında, Suriye ile yürütülen güvenlik müzakerelerine ilişkin bilgiler verdi.

Netanyahu, "Suriye ile güneybatı Suriye'yi askerden arındırmayı öngören bir güvenlik anlaşması üzerinde görüşüyoruz." ifadelerini kullanarak görüşmelerde ilerleme olduğunu kaydetti.

Arap Dağı'ndaki Dürzi müttefiklerinin güvenliğinden endişe ettiklerini belirten Netanyahu, bu konunun da müzakerelerde ele alındığını söyledi.

İsrail basını, Başbakanın bakanlar ve güvenlik şefleriyle Suriye ile yürütülen müzakereleri ele alacağını bildirmişti.

Netanyahu ayrıca, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinden sonra çok sayıda saldırı düzenledikleri ve güneyindeki tampon bölgeyi işgal ettikleri belirtilen Suriye ile yapılan görüşmelerde ilerleme olduğunu vurguladı.

İsrail yönetiminin "birkaç hafta önce" Suriye'ye yeni bir güvenlik anlaşması önerisi sunduğu iddia edilmişti.