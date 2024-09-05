Netanyahu Güvenlik Kabinesi ile Esirlerin Ölümüne Tepkiyi Görüştü

Netanyahu, Güvenlik Kabinesini Topladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi'nde cesetleri bulunan 6 esirin öldürülmesine dair verilecek tepkiyi değerlendirmek üzere Güvenlik Kabinesi ile bir araya geldi.

Toplantıda Ele Alınan Konular

İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, söz konusu toplantıda esirlerin ölümüne nasıl bir yanıt verileceği üzerine yoğunlaştı. Ayrıca, silah kaçakçılığını önlemek için Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru'nun denetlenmesinin önemi vurgulandı.

İç Tepkiler

Toplantıya Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer dışındaki kabine üyelerinin davet edilmemesi, içerdeki bazı kesimlerden eleştiri aldı.

Hamas’ın Açıklaması

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi’nin Refah kentindeki bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedini bulduğunu duyurmuştu. Hamas, bu esirlerin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını hedef alan İsrail bombardımanlarında" yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Ailelerin Tepkisi

Gazze’de tutulan İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu’yu 6 İsrailli esirin ölümünden sorumlu tutarak, Gazze-Mısır sınır hattındaki Philadelphi Koridoru’nda işgale devam etmekte ısrar etmesini ve esir takası anlaşmalarını engellemesini eleştirdi.