Netanyahu, Hamas'ın Kısmi Esir Takasını Reddetti — Kabinede Gazze İşgali Tartışıldı

Netanyahu, Hamas'ın kısmi esir takasını reddetti

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın kabul ettiği belirtilen kısmi esir takası anlaşmasını "gündemlerinde olmadığını" söyleyerek dolaylı yoldan kapattığını bildirdi.

Güvenlik kabinesinde tartışma

Yerel basında çıkan habere göre, dün toplanan güvenlik kabinesi toplantısında kısmi esir takası gündeme geldi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in anlaşmaya karşı çıkan bir tasarısının oylanmasını talep ettiği aktarıldı.

Haberde, Netanyahu'nun söz konusu oylamaya gerek olmadığını belirterek Hamas ile kısmi esir takası anlaşmasının gündemlerinde olmadığını ifade ettiği kaydedildi.

Gazze işgali ve diğer seçenekler

Güvenlik kabinesinde daha çok Gazze kentinin işgali konusunun ele alındığı ve İsrail ordusunun kabineye işgal planlarını sunduğu bildirildi.

Toplantıda ayrıca, Fransa başta olmak üzere bazı ülkelerin Filistin'i tanımaya yönelik adımları nedeniyle alınabilecek misilleme seçenekleri tartışıldı. Bu seçenekler arasında işgal altındaki Batı Şeria'nın İsrail'e ilhakı ve Filistin yönetimine yönelik yaptırımların getirilmesi gibi adımların masaya yatırıldığı aktarıldı.

Yerel medya, kabine içindeki görüş ayrılıklarının ve güvenlik yaklaşımlarının bu gündemle daha da öne çıktığını vurguladı.