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Netanyahu, Hizbullah'ın Halefinin Ölümünü Açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah'ın muhtemel halefinin öldüğünü duyurdu ve Lübnan halkını tehdit etti.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 19:52
Netanyahu, Hizbullah'ın Halefinin Ölümünü Açıkladı

Netanyahu'dan Tehditkar Açıklamalar

İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefinin öldüğünü öne sürdü. Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin hakkında yaptığı açıklamada, onun düzenledikleri bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini belirtti.

Lübnan Halkına Mesaj

Netanyahu, doğrudan Lübnan halkına seslenerek mevcut durumu değerlendirdi. İran'a yönelik suçlamalarda bulunan Netanyahu, yaşanan olayların sorumlusunun İsrail değil, Tahran olduğunu iddia etti.

Tehditkar İfadeler

Netanyahu, Lübnan halkını Hizbullah'a karşı harekete geçmeye çağırarak, "Gazze'de meydana gelen yıkım ve acı gibi bir duruma düşmeden önce harekete geçmelisiniz. Kaybedecek zaman yok" ifadelerini kullandı.

Nasrallah’ın Ölümü ve Olası Halefler

27 Eylül'de Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ndeki bir hava saldırısında hayatını kaybeden Nasrallah'ın ardından, Hizbullah'ın yeni liderinin kim olacağı merak konusu. Şu an için en öne çıkan isim ise Safiyuddin.

İsrail medyası, 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını bildirmişti.

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