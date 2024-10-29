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Netanyahu: Mısır'ın Ateşkes Teklifine Açık

İsrail Başbakanı Netanyahu, Mısır'ın sunduğu ateşkes teklifinin kendilerine ulaşmadığını, kabul edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 00:50
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 00:50
Netanyahu: Mısır'ın Ateşkes Teklifine Açık

Netanyahu'dan Mısır'ın Teklifine Dair Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır tarafından sunulan "dört esirin bırakılması karşılığında 48 saat ateşkesin sağlanması" teklifinin kendilerine ulaşmadığını ifade etti. Netanyahu, böyle bir teklif yapılmış olsaydı hemen kabul edeceklerini dile getirdi.

Teklifin Detayları

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Likud Partisi grup toplantısında sarf ettiği, "Gazze'deki dört esirin bırakılması karşılığında 48 saat ateşkes sağlanacağı" yönündeki ifadesi bulunmaktadır.

Ayrıca, Mısır'ın önerdiği geçici ateşkesin kalıcı hale dönüştürülmesi için 10 gün süresince yapılacak müzakerelere dair herhangi bir yorum yapılmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Sisi'nin Açıklamaları

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 27 Ekim'de, Gazze Şeridi’nde süren İsrail saldırılarına dur demek amacıyla 4 İsrailli esirin takası için iki günlük bir ateşkes önerisi getirdiğini duyurmuştu. Sisi, "Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak." ifadesini kullanmıştı.

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