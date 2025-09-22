Netanyahu'nun Politikaları Filistin Devleti'nin Yolunu Açıyor — İsrailli Analistler

İsrailli analistler: Netanyahu'nun politikaları Filistin Devleti'nin önünü açtı

İngiltere, Kanada, Avustralya ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni resmen tanımasının ardından İsrailli yorumcular, bu kararların arkasında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun uygulamalarının bulunduğunu ileri sürdü. Walla'dan Nir Kipnis ve Yedioth Ahronoth'tan Limor Livnat, yayınladıkları köşe yazılarında gelişmeleri 'siyasi tsunami' olarak nitelendirdi.

Kipnis: 'Netanyahu haklı... ama ödül komitesi de hükümettir'

Walla internet sitesindeki yazısında Nir Kipnis, Netanyahu'nun 'Hamas'a ödül' eleştirisine değinerek, 'Netanyahu haklı. Ancak bu Hamas'a verilen bir ödülse, onun başında olduğu İsrail hükümeti de ödül komitesidir.' dedi. Kipnis, 7 Ekim 2023'te ülkelerin Hamas'ı kınadığını, fakat bugün aynı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanıdığını hatırlattı.

Kipnis, Filistin Yönetimi üyelerinin İsrail ile güvenlik işbirliği içinde siyasi açıdan zayıflatıldığını, ardından Hamas'ın 'çılgın, intihar niteliğinde bir eylemle Filistin Devleti'nin kurulmasını sağladığını' belirtti. Ayrıca, hiçbir bahanenin Tel Aviv hükümetini İsrail'in siyasi izolasyonunun sorumluluğundan kurtaramayacağını vurguladı.

Kipnis'e göre Netanyahu, 8 Ekim'de kendisine 'ne yaparsan yap' diyen ülkelerden aldığı krediyi tüketti; Batı Şeria'nın ilhak kararının ise 'İsrail devletinin sonu' olacağı uyarısını yaptı ve ABD'de er ya da geç bir Demokrat başkanın seçileceğini öngördü.

Livnat: 'Netanyahu'nun ofisinde Filistin Devleti kuruldu'

Eski İletişim Bakanı Limor Livnat, Yedioth Ahronoth'taki yazısında Netanyahu'nun son iki yıldaki politikalarının dünyanın desteğini kaybettirdiğini savundu. Livnat, 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinde Filistin Devleti kuruldu.' ifadesini kullanarak, Başbakanın halkın çağrılarına kulak vermediğini belirtti.

Livnat, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in koalisyonu dağıtma tehditlerine boyun eğmenin, hükümetin uluslararası prestijini tahrip ettiğini yazdı. 'Bu arada kültür, spor ve siyaset alanlarında dünyanın gözünde cüzamlılar haline geldik' değerlendirmesini yaparak Gazze'den yansıyan görüntülerin algıyı değiştirdiğini vurguladı.

Livnat, çok sayıda ülkenin Filistin Devleti'ni tanıması karşısında İsrail'in yalnızlaştığını, geriye Fiji, Mikronezya, Palau ve ABD kaldığını belirterek 'En azından Trump bundan bıkıncaya kadar böyle.' ifadesini aktardı. Eski bakan, Netanyahu'nun uluslararası tepkileri görmezden gelerek sorunun kendiliğinden yok olacağını umduğunu eleştirdi.