Netanyahu'ya Tepki: İsrailli Esir Yakınları Esirleri 'Siyasi Hayat İçin Feda Ediyor' Dedi

İsrailli esir yakınları, Netanyahu'nun Gazze'deki esirleri siyasi çıkarları uğruna feda ettiğini iddia etti; Hamas 18 Ağustos teklifini kabul etti, Netanyahu yönetimi yanıt vermedi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:24
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:24
Arabulucuların 18 Ağustos teklifine rağmen net cevap bekleniyor

İsrailli esir yakınları, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'ndeki esirleri siyasi çıkarları için feda etmekle suçladı.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun dünkü kabine toplantısı'nda Hamas ile kısmi esir takasının gündemlerinde olmadığını söylediği belirtildi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada esir yakınları şu tepkiyi verdi: "Netanyahu, siyasi hayatta kalma uğruna rehineleri ve askerleri feda ederken, Hamas'ın kabul ettiği somut bir anlaşma masada."

Arabulucular Mısır ve Katar, Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili 18 Ağustos'ta sundukları teklifi Hamas'ın kabul ettiğini duyurmuştu.

Ancak Netanyahu yönetimi, bu teklife ilişkin aradan yaklaşık 2 hafta geçmesine rağmen henüz cevabını arabuluculara iletmedi.

Yerel haberlerde, dünkü güvenlik kabinesi toplantısında söz konusu kısmi esir takası anlaşmasının gündeme alınmadığı ve teklife dolaylı olarak kapıların kapatıldığı vurgulandı.

