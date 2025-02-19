Netanyahu'ya Yakın Kaynaklar, Mossad ve Şin-Bet Direktörlerini Müzakerelerde Suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın bir kaynağın iddialarına göre, Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea ile İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, Hamas ile devam eden ateşkes ve esir takası müzakerelerinde taviz vermiş durumda.

Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun ofisinden ilerleyen günlerde isimleri açıklanmayan bir üst düzey kaynağın, İsrail müzakere heyetindeki değişikliklere yönelik değerlendirmesini yerel basınla paylaştı. Bu kaynağın ifadelerinde, Netanyahu'nun müzakerelerdeki tavizleri sorgulaması çerçevesinde Mossad ve Şin-Bet yöneticileri hedef alındı.

Müzakere süreçlerine dair yerel basında bugün yapılan haberlerde, Hamas'ın yarın 4 esirin cenazesini teslim edeceği ve cumartesi günü de 6 sağ esiri bırakacağına yönelik açıklamaları, Netanyahu'nun müzakere heyetinin yapısında yaptığı değişikliklerin sonucu olarak değerlendirildi.

Netanyahu’ya yakın kaynak, Barnea ve Bar'ı müzakerelerde taviz vermekle suçlayarak, "Yeni ekip dinamikleri değiştirdi ve taviz vermek yerine müzakerelere öncülük etti." şeklinde konuştu. Ayrıca, Barnea ve Bar'ın Netanyahu ve siyasi kadroya düzenli ve taraflı brifingler vererek, Hamas'ın müzakerelerdeki pozisyonunu güçlendirmesine zemin hazırladığı öne sürüldü.

Dün yerel medyada yayımlanan haberlerde, Netanyahu'nun Mossad Direktörü Barnea ve Şin-Bet Direktörü Bar'ı esir takası ve ateşkes müzakere heyetinden çıkardığı bilgisi yer almıştı. Müzakere heyetine, bu iki ismin yerine Netanyahu'ya yakın isimler arasında Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in öncülük edeceği belirtilmişti.