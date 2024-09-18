Neuralink'in Blindsight Cihazı FDA'dan Çığır Açan Unvanı Aldı

Neuralink'in Yenilikçi Cihazı Blindsight FDA Onayı Aldı

Elon Musk tarafından kurulan Neuralink, görme bozukluğu yaşayan bireylerin hayatını değiştirebilecek bir adım attı. Şirketin geliştirdiği Blindsight adındaki cihaz, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından çığır açan cihaz unvanını kazandı.

FDA'dan Tarihi Onay

Neuralink, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, Blindsight’a verilen önemli unvanı paylaştı. Bu yeni teknoloji, görme yetisini kaybeden veya doğuştan görme engelli olan bireylerin, sağlıklı bir görsel korteksi varsa görme yeteneğini kazanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Musk'tan Açıklama

Elon Musk, X’ten yaptığı paylaşımda, Blindsight teknolojisi ile ilgili önemli bilgileri aktardı. Cihazın ilk aşamada, görüntülerin Atari grafikleri gibi düşük çözünürlükte olacağını ancak zamanla doğal görüşten daha iyi bir deneyim sunma potansiyeline sahip olduğunu belirtti.

Musk, ünlü Star Trek dizisinde görme engelli Geordi La Forge karakterini örnek göstererek, Blindsight’ın kızılötesi, ultraviyole ve radar dalga boyuyla görsel algılama yeteneğini geliştirebileceğine dikkat çekti.