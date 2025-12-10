Nevşehir'de Balkondan Düşen Eşin Ölümünde Koca Tahliye Edildi: 'İçişleri bakanım' Kaydı

Nevşehir'de Balkondan Düşen Eşin Ölümünde Koca Tahliye Edildi

Nevşehir'de, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden 35 yaşındaki İ.Ö.'nün ölümünden sorumlu tutulan M.Ö., ilk duruşmada yurt dışı yasağı ve konutu terk etmeme tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

Olayın Seyri

Olay, geçen Mayıs ayında 350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaşındaki İ.Ö., henüz belirlenemeyen nedenle 4'üncü kattaki balkonundan düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, İ.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi ve cesedi otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Duruşmada Sanığın İfadesi

Olay sonrası gözaltına alınan ve tutuklanan M.Ö., Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Sanık, son dönemde eşiyle sık sık tartıştığını, olay günü evde alkol aldığını belirterek yaşananları anlattı. Sanık ifadesinde, evde bir intihar mektubu gördüğünü, mektubu yakıp lavabonun üzerine attığını, eşinin mutfaktan bir bıçakla odaya girip sağa sola salladığını ve boynunda kan görünce paniklediğini söyledi.

Sanık, bıçağı elinden almaya çalışırken eşinin elinden yaralandığını; eşinin mutfak tarafına gidip daha sonra balkona çıkıp aşağı atladığını, kendisi ve alt komşunun tutmaya çalıştığını ancak başarılı olamadıklarını ifade etti. Sanık, eşini çok sevdiğini vurgulayarak, telefonunda eşini 'içişleri bakanım' olarak kaydettiğini söyledi ve eşin kendisini telefonunda 'kral' diye kaydettiğini aktardı.

Savunma ve Mahkeme Kararı

Sanık avukatı, eşler arasında mutlu bir evlilik olduğu iddiasında bulundu ve İ.Ö.'nün vücudunda bulunan bıçak darbelerinin öldürücü nitelikte olmadığını savunarak, müvekkilinin olay anında müdahale etmeye çalıştığını, mağdurun daha önce intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halini ve tanık beyanlarını göz önünde bulundurarak sanık hakkında yurt dışı yasağı ve konutu terk etmeme tedbiri uygulanmasına karar verip sanığın tahliyesine hükmetti. Duruşma, Şubat ayına ertelendi.

