Nevşehir'de Dron Destekli Trafik Denetimleri Artıyor

Nevşehir'de Dron Destekli Trafik Denetimleri Artırıldı

Nevşehir’de trafik birimleri, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla il genelinde denetimlerini artırdı.

Dron destekli denetimlerle kritik noktalarda kontrol

Araç yoğunluğunun yaşandığı yol güzergâhları, kavşaklar ve trafik ışıklarının bulunduğu kritik noktalarda alınan tedbirlerin yanı sıra, dron destekli denetimler de etkin bir şekilde uygulanıyor.

Havadan yapılan denetimlerde özellikle sürücülerin emniyet şeridi ihlali, takip mesafesi, kırmızı ışık ihlali ve diğer kural dışı davranışları tespit edilerek gerekli işlemler yapılıyor.

Hedef: Trafik akışını düzenlemek ve kazaları önlemek

Yetkililer, denetimlerin hem trafik akışını düzenlemek hem de olabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla sürdürüldüğünü belirtti. Trafik ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan seyahat etmeleri konusunda uyarılarını yineliyor.

Denetimlerin, yoğunluk yaşanan dönemlerde artırılarak devam edeceği ifade edildi.

