Nevşehir'de Kamyon Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir Hacıbektaş'ta 44 AFP 965 plakalı kamyonun Kayseri-Kırşehir kara yolunda devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi; cenaze Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:51
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde meydana gelen kazada, devrilen kamyonun sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Sürücüsünün ismi belirlenemeyen 44 AFP 965 plakalı kargo kamyonu, Kayseri-Kırşehir kara yolu üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Müdahale ve İnceleme

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hacıbektaş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

