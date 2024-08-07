Nevşehir'de Otel Hırsızlığı: İki Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'de Hırsızlık Olayı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesi, hırsızlık iddialarıyla çalkalanıyor. Ortahisar Beldesi'nde bulunan bir otelin deposundan malzeme çaldıkları öne sürülen iki zanlı, yapılan operasyonda gözaltına alındı.
Jandarma Ekipleri Harekete Geçti
Olayın ardından Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı, hırsızlık ihbarı üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti. Otel ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin kimliklerini tespit etti.
Şüphelilerin Yakalanması
Düzenlenen operasyonda, gizlenen yerlerinde yakalanan şüpheliler, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.