Nevşehir'de Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 14 Yaralı

Nevşehir Çardak-Uçhisar yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4'ü çocuk 14 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:40
Çardak-Uçhisar kara yolunda kaza: 4'ü çocuk

Nevşehir'de, Çardak-Uçhisar kara yolunda meydana gelen kazada bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, iki araçta bulunan 4'ü çocuk olmak üzere 14 kişi yaralandı.

Kazada rol alan araçlardan birinin sürücüsü İ.İ. yönetimindeki 33 ADG 071 plakalı otomobil, diğer aracın sürücüsü ise N.M.Ö. idaresindeki 06 DDP 418 plakalı hafif ticari araçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Sürücü İ.İ.'nin, yakınlarıyla birlikte Kapadokya bölgesini gezmek için Mersin'den geldiği öğrenildi.

