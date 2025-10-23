Nevşehir'de Sahte Motosiklet İlanı Operasyonu: 8 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir'de Sahte Motosiklet İlanı Operasyonunda 8 Tutuklama

Nevşehir merkezli operasyonda, sahte satılık motosiklet ilanıyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen zanlılara yönelik soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı.

Şikayet ve Soruşturmanın Başlaması

İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran kentte ikamet eden bir vatandaş, sosyal medya uygulamasında gördüğü ilana itibar ederek üç tekerlekli motosiklet almak istediğini belirtti. İletişime geçtiği kişilerce dolandırıldığını beyan eden mağdurun şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Teknik Takip ve Koordineli Operasyon

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, ülke genelinde nitelikli dolandırıcılık yaptıkları belirlenen zanlıları 10 ay süren teknik takibe aldı. Takip sonunda kimlik ve adresleri saptanan zanlıların yakalanması için Samsun, Adana ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yakalama, Adli Süreç ve Tutuklama

Operasyonlarda toplam 11 şüpheli yakalandı. Nevşehir'e getirilen zanlılardan biri, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikçe 8 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve tutuklamalarla ilgili ilgili kurumların açıklamaları doğrultusunda süreç devam ediyor.

