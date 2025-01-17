Nevşehir'deki Dolandırıcılık Operasyonunda 32 Şüpheli Tutuklandı

Nevşehir Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda Gelişmeler

Nevşehir merkezli gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 32 şüpheli tutuklandı. 61 kişi ise gözaltına alındı. Bu operasyon, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Mersin, İstanbul, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Adana, Osmaniye ve Hatay illerinde düzenlenmiştir.

Operasyon Detayları

Operasyonda 63 farklı adres eş zamanlı olarak hedef alındı. Yakalanan 61 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Bu süreçte, 19 şüpheli cumhuriyet savcılığında ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Mahkeme Kararları

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan diğer şüphelilerden 32'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dolandırıcılık İddiaları

İnternet üzerinden ikinci el eşya ve telefon alım satımı yapanların, alışverişlerinde dolandırıldıkları gerekçesiyle farklı tarihlerde Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine şikayette bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık bir yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda, dolandırıcılık çetesinin elebaşının Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden S.K. olduğu tespit edilmiştir.

Çetenin Yöntemleri ve Üzerine Yapılan Takipler

Polis ekipleri, S.K.'nın eşi, annesi, kayınbabası, kardeşi, baldızı, kayınbiraderi ve destekçileriyle birlikte dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunu belirledi. Bu çalışmalarda, dolandırıcılık yapılan toplam 250'den fazla kişiye 500 milyon lira civarında maddi zarar verildiği öne sürülüyor.

Operasyonun detayları, dolandırıcılık faaliyetlerinin yüksek bir organize suç yapısı altında gerçekleştirildiğini gözler önüne seriyor.