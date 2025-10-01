Nevşehir ve Niğde'de 'Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Nevşehir ve Niğde'de Küresel Sumud Filosu'na Yapılan Saldırılar Protesto Edildi

Nevşehir ve Niğde'de, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırıları, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Nevşehir

Nevşehir kent merkezinde Alibey Camisi önünde toplanan grup, filoya saldırı düzenleyen İsrail aleyhine slogan attı. Katılımcılar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıdı ve tepkilerini yüksek sesle dile getirdi.

İl Müftüsü Kazım Güzel, İsrail'e destek veren markaların ürünlerine yönelik boykot çağrısı yaparak, dünyadaki mazlum Müslümanların yaşadığı acıların unutulmaması gerektiğini vurguladı. Güzel'in duasının ardından vatandaşlar cami önünden ayrılmayarak temsili Gazze nöbeti başlattı.

Niğde

Niğde'de ise çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla protesto gösterileri gerçekleştirildi. Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıdı, İsrail aleyhine slogan atıp tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Diyanet-Sen Niğde Şubesi Başkanı Muammer Kokulupınar, Küresel Sumud Filosu'na destek verdiklerini ve Gazze'nin yanında olduklarını belirtti. Kokulupınar, "Allah'ın inayetiyle Gazze'deki ve Filistin'deki kardeşlerimiz özgürlüğe kavuşacak, İsrail amacına ulaşamayacaktır." dedi.

Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve katılımcılar yapılan saldırılara karşı dayanışma mesajı verdi.

