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New Mexico Sınırında Göçmen Ölümlerinde Dramatik Artış

New Mexico eyaletinde göçmen ölümleri son iki yılda 10 kat artarak endişe verici bir boyuta ulaştı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:37
New Mexico Sınırında Göçmen Ölümlerinde Dramatik Artış

Göçmen Ölümlerinde Şok Edici Artış

ABD’nin New Mexico eyaletinde, ABD-Meksika sınırı yakınlarında göçmen ölümleri, 2019 ve 2020 yıllarına kıyasla son iki yılda 10 kat artmış durumda. 2024'ün ilk sekiz ayında, çoğunluğu Meksika ve Orta Amerika'dan gelen toplam 108 göçmenin cesedinin bulunduğu bildiriliyor.

Yaş Grubu ve Sağlık Sorunları

2023 yılında New Mexico'da kaydedilen 113 göçmen cesedinin büyük bir kısmını, 20-29 yaş arasındaki kadınlar oluşturmakta. 2019'da 10, 2020'de ise yalnızca 9 ceset bulunmuştu. Uzmanlar, bu ölümlerin artışını, göçmenlerin düşük sağlık koşullarıyla sınıra ulaşmaya çalışmalarına bağlıyor.

Kaçakçıların Ölümcül Yönlendirmeleri

Bitkin, susuz ve yetersiz beslenmiş halde sınırı geçen göçmenler, kaçakçılar tarafından Teksas'ın çöl, kanyon ve dağlarına yönlendirilerek hayatlarını kaybetmekte. El Paso Bölgesi Sınır Devriyesi'nin Şef Yardımcısı Juan Bernal, göçmenlerin Meksika'daki kaçakçı evlerinde haftalarca yetersiz beslenerek zayıfladığını belirtiyor. "Alınacakları yere varmak için saatlerce, bazen de günlerce yürümeleri bekleniyor," diyor Bernal.

Sivil Toplumun Çabaları ve Yetkililerin Önlemleri

Sivil toplum kuruluşları, göçmenlerin ölümlerini önlemek için sınır bölgelerine su şişeleri bırakmakta. Washington Office on Latin America analisti Adam Isacson, "Kentsel alanların yakınında, bazı durumlarda yollardan sadece bir kilometre uzakta ölümler yaşanıyor. Su istasyonları ve kurtarma çalışmalarının artması, insanların hayatta kalmasına yardımcı olabilir," şeklinde açıklamada bulundu.

New Mexico yetkilileri, insan kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlarda 16 kişiyi tutuklayıp, 91 kaçırılan bireyi kurtardı. El Paso'daki Hope Border Institute'un direktörü Dylan Corbett ise, mavi bayraklar eşliğinde göçmenler için su bırakan ekiplerin faaliyetlerine dikkat çekerek, "Organize suçun bölgedeki sistematikleşmesinin sorunun bir parçası olduğunu" vurguladı. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın sınır uygulamalarını sertleştirmesini de eleştirdi.

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