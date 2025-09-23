New York’ta 80. BM Genel Kurulu’na Özel Güvenlik Önlemleri

80. BM Genel Kurulu nedeniyle New York’ta binlerce polis, Gizli Servis ve FBI görevde; Manhattan’da trafik kısıtlamaları, zırhlı araçlar ve geniş güvenlik kordonları uygulandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 08:21
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 08:21
New York’ta 80. BM Genel Kurulu için olağanüstü güvenlik seferberliği

ABD'de bu hafta gerçekleştirilen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul görüşmeleri dolayısıyla New York, ülkeye gelen 200'e yakın devlet ve hükümet başkanı, yüzlerce bakan, binlerce diplomat, sivil toplum kuruluşu çalışanı ve gazeteciye ev sahipliği yaparken, kentte uygulanan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.

Güvenlik kurumları ve sahadaki önlemler

Toplantının, ABD başkanlarının yemin törenleri gibi en üst düzey güvenlik gerektiren etkinlik kategorisine alındığı; “Ulusal Özel Güvenlik Etkinlik” düzeyinde listelendiği belirtildi. Benzer şekilde ABD Gizli Servis'in New York departmanı etkinliği “yılın en büyük ve karmaşık güvenlik etkinliği” olarak tanımlıyor.

Manhattan'da özellikle BM civarında, New York Polis Departmanına (NYPD) bağlı binlerce polis ile ABD Gizli Servis yoğun mesai yürütüyor. Ayrıca Federal Soruşturma Bürosu (FBI), BM polisi ve federal yönetim bağlı diğer güvenlik unsurları da hafta boyunca görevde bulunacak.

Yetkililer, toplantılar süresince binlerce polis ve K-9 köpeklerinin, BM çevresi ve yer altı metro duraklarında ziyaretçileri ve halkı korumak için konuşlandırılacağını; çok sayıda zırhlı güvenlik aracının görev yaptığını açıkladı. Havadan çok sayıda helikopter ve yüzlerce insansız hava aracı, Hudson Nehri'nden de polis botları sürekli devrede olacak.

Yetkililer ayrıca, aktivist Charlie Kirk'ün silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından ilave güvenlik önlemleri aldıklarını kaydetti.

Trafik kısıtlamaları ve erişim düzenlemeleri

New York polisi, BM binasının bulunduğu Manhattan'ın orta doğu kesimini tamamen trafiğe kapatarak metal bariyerlerle BM'ye yakın tüm sokakları güvenlik kordonu altına aldı. Bu süre zarfında bölgedeki 1. cadde, araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıldı; bölgeye yalnızca burada ikamet edenler ve BM toplantıları kapsamında geçiş kartı bulunanlar girebilecek.

Bunun dışında NYPD, Manhattan'ın doğu ve batısında bulunan bazı ana yolları da güvenlik gerekçesiyle tamamen veya kısmen trafiğe kapatıyor.

Protestolar ve kamu düzeni

BM Genel Kurulu haftasında diplomasi trafiğinin yoğunluğuna paralel olarak çeşitli sivil toplum kuruluşları ve gruplar da BM binası çevresinde kendilerine ayrılan alanlarda gösteriler düzenliyor. Bu yıl da İsrail'in Gazze'deki saldırıları ve soykırım politikalarıyla ilgili protestoların BM çevresinde ve New York'un farklı noktalarında gerçekleşmesi bekleniyor.

New York polisi, söz konusu gösteriler için de özel güvenlik düzenlemeleri uygulayacağını duyurdu.

