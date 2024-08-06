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Niğde Belediyesi'nden Sahipsiz Köpeklerle İlgili Açıklama

Niğde Belediyesi, sahipsiz köpekler hakkında çıkan iddialara yönelik resmi bir açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 21:18
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 21:18
Niğde Belediyesi'nden Sahipsiz Köpeklerle İlgili Açıklama

Niğde Belediyesi'nden Sahipsiz Köpeklerle İlgili Yanıt

Niğde Belediyesi, sosyal medya ve basında yer alan sahipsiz köpeklerle ilgili iddialara cevap verdi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, iddialara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Mezarlık Alanı Bilgisi

Açıklamada, "Habere konu olan alan, Niğde Belediyesine ait olup 5199 sayılı kanuna uygun şekilde tahsis edilen bir hayvan mezarlığıdır" denildi. Bu alanın, çeşitli nedenlerle hayatını kaybeden hayvanlar için ayrıldığı belirtildi.

Doğal Ölüm ve Sağlık Önlemleri

Açıklamada devamla, "Gün içerisinde doğal sebeplerle ölen, trafikte yaralanarak hayatını kaybeden veya zoonoz etken taşıyan hayvanlar için bu alan oluşturulmuştur. Toplum sağlığını riske atmamak adına kireçleme işlemleri tamamen yasal çerçevede ve vicdani bir yaklaşım ile yapılmaktadır" şeklinde ifadeler yer aldı.

Niğde Belediyesi, her zaman halk sağlığını ve hayvanların güvenliğini gözeterek hareket ettiğini vurguladı.

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