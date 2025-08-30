Niğde'de 1 Yaşındaki Çocuk Su Dolu Kovaya Düşerek Yaşamını Yitirdi

Niğde'de 1 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düşerek hayatını kaybetti
Alay beldesinde evde meydana gelen trajik kaza
Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı Alay beldesinde, müstakil bir evde ikamet eden 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda bulunan su dolu kovaya düştü.
Olayın bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çocuk ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.E.Ç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.