Niğde'de 1 Yaşındaki Çocuk Su Dolu Kovaya Düşerek Yaşamını Yitirdi

Niğde Alay beldesinde 1 yaşındaki M.E.Ç, banyodaki su dolu kovaya düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:47
Niğde'de 1 yaşındaki çocuk su dolu kovaya düşerek hayatını kaybetti

Alay beldesinde evde meydana gelen trajik kaza

Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı Alay beldesinde, müstakil bir evde ikamet eden 1 yaşındaki M.E.Ç, banyoda bulunan su dolu kovaya düştü.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çocuk ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen M.E.Ç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

