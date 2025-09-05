DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,2 -0,2%
ALTIN
4.718,74 -0,6%
BITCOIN
4.601.370,25 -1,08%

Niğde'de Ambalaj Fabrikasındaki Yangın 10 Saatte Söndürüldü

Niğde OSB'deki ambalaj fabrikasında dün akşam çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 10 saatte kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 07:45
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 07:50
Niğde'de Ambalaj Fabrikasındaki Yangın 10 Saatte Söndürüldü

Niğde'de Ambalaj Fabrikasındaki Yangın 10 Saatte Söndürüldü

Olay ve Müdahale

Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. Cadde’de bulunan ambalaj fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Söndürme ve Son Durum

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
5 Eylül 2025 Gündemi: Bakan Ziyaretleri, Siyasi Programlar ve Gazze Krizi
2
İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir
3
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği
4
FETÖ Operasyonları: 21 İlde 41 Şüpheli Yakalandı
5
18. İstanbul Bienali 'Üç Ayaklı Kedi' 20 Eylül'de başlıyor
6
Avustralya İran'ı 'çizgiyi aşmakla' suçladı: Büyükelçi sınır dışı ediliyor
7
İsrail'in Kuneytra Saldırısında 1 Sivil Öldü

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor