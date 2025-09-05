Niğde'de Ambalaj Fabrikasındaki Yangın 10 Saatte Söndürüldü

Olay ve Müdahale

Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 3. Cadde’de bulunan ambalaj fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Söndürme ve Son Durum

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 10 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Niğde'de ambalaj fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.