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Niğde'de Asansör Boşluğuna Düşerek Yaralanan Şantiye Şefi

Niğde'de fabrika inşaatında asansör boşluğuna düşen şantiye şefi hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 16:44
Niğde'de Asansör Boşluğuna Düşerek Yaralanan Şantiye Şefi

Niğde'de İnşaat Alanında Kaza

Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrika inşaatı sırasında, şantiye şefi olarak görev yapan V.A. (47) yaşadığı kaza nedeniyle yaralandı.

Olayın Detayları

Fabrika inşaatını kontrol etmekte olan V.A., dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Düşme olayı sonrasında, durum hemen yetkililere bildirildi.

Yardım Ekipleri Olay Yerine Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ulaştı. V.A., yaklaşık 7 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Hastaneye Kaldırıldı

Yaralanan şantiye şefi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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