Niğde'de Tarla Yolu Tartışması Devam Ediyor

Niğde'de Tarladan Geçen Yol Kapandı

Niğde'nin Güllüce köyünde, Ümit Demirkol adlı bir çiftçi, 7 yıl önce satın aldığı tarlasının etrafını tel örgü ile kapatarak, o alandan geçen yolu trafiğe kapattı.

Yol Kullanıcıları Alternatif Yolları Tercih Ediyor

Demirkol'un 21 dönümlük tarlası, yolun ortasından geçmesi nedeniyle sürücülerin zor durumda kalmasına neden oldu. Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlayı daha önce kiraya verdiğini belirterek, "Tarlanın tamamını kullanabilmek için çevresini kapattım. Köylüleri zor duruma sokmak istemiyorum, ama bu yol tarlamızın ortasından geçtiği için alanı bölüyor." dedi.

Köy Muhtarından Açıklama

Güllüce köyü muhtarı Salim Güneş, yolu kullanmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu yolu yaklaşık 60 yıldır kullanıyoruz. Yolun kapatılmasını istemiyoruz. Demirkol ile görüşmeye çalıştık ama sonuç alamadık. Büyüklerimizden destek bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Tapu Kayıtları Sorunu

Diğer yandan, söz konusu yolun tapu kayıtlarında mevcut olmadığı öğrenildi. Bu durum, köy sakinleri ile tarlanın sahibinin arasında daha fazla tartışmalara yol açabilir.

Niğde'de, bir kişi, yaklaşık 7 yıl önce merkeze bağlı Güllüce köyü yakınlarında satın aldığı ortasından yol geçen 21 dönümlük tarlanın etrafını tel örgüyle çevirdi. Yolu kullanan sürücüler, alternatif yolları tercih etmeye başladı.

Niğde'de, bir kişi, yaklaşık 7 yıl önce merkeze bağlı Güllüce köyü yakınlarında satın aldığı ortasından yol geçen 21 dönümlük tarlanın etrafını tel örgüyle çevirdi. Yolu kullanan sürücüler, alternatif yolları tercih etmeye başladı.

Niğde'de, bir kişi, yaklaşık 7 yıl önce merkeze bağlı Güllüce köyü yakınlarında satın aldığı ortasından yol geçen 21 dönümlük tarlanın etrafını tel örgüyle çevirdi. Yolu kullanan sürücüler, alternatif yolları tercih etmeye başladı.

Niğde'de, bir kişi, yaklaşık 7 yıl önce merkeze bağlı Güllüce köyü yakınlarında satın aldığı ortasından yol geçen 21 dönümlük tarlanın etrafını tel örgüyle çevirdi. Yolu kullanan sürücüler, alternatif yolları tercih etmeye başladı.

Niğde'de, bir kişi, yaklaşık 7 yıl önce merkeze bağlı Güllüce köyü yakınlarında satın aldığı ortasından yol geçen 21 dönümlük tarlanın etrafını tel örgüyle çevirdi. Yolu kullanan sürücüler, alternatif yolları tercih etmeye başladı.

Niğde'de, bir kişi, yaklaşık 7 yıl önce merkeze bağlı Güllüce köyü yakınlarında satın aldığı ortasından yol geçen 21 dönümlük tarlanın etrafını tel örgüyle çevirdi. Yolu kullanan sürücüler, alternatif yolları tercih etmeye başladı.

Niğde'de, bir kişi, yaklaşık 7 yıl önce merkeze bağlı Güllüce köyü yakınlarında satın aldığı ortasından yol geçen 21 dönümlük tarlanın etrafını tel örgüyle çevirdi. Yolu kullanan sürücüler, alternatif yolları tercih etmeye başladı.

Niğde'de, bir kişi, yaklaşık 7 yıl önce merkeze bağlı Güllüce köyü yakınlarında satın aldığı ortasından yol geçen 21 dönümlük tarlanın etrafını tel örgüyle çevirdi. Yolu kullanan sürücüler, alternatif yolları tercih etmeye başladı.

Niğde'de, bir kişi, yaklaşık 7 yıl önce merkeze bağlı Güllüce köyü yakınlarında satın aldığı ortasından yol geçen 21 dönümlük tarlanın etrafını tel örgüyle çevirdi. Yolu kullanan sürücüler, alternatif yolları tercih etmeye başladı.