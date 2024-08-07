Niğde'de Yeni Yüksek Verimli Yonca Çeşidi Geliştirildi

Niğde'de Yüksek Verimli Yonca Çeşidi Yayınlandı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nde çalışan Prof. Dr. Mustafa Avcı, verimliliği artırmak amacıyla yeni bir yonca çeşidi geliştirdi.

Uygun Koşullarda Geliştirildi

Yeni çeşidin, Niğde başta olmak üzere bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun olarak tasarlandığı belirtildi. Avcı, Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi'ne başvuruda bulunarak çeşidin tescilini almak üzere gerekli süreci başlattı.

İlk Defa Niğde'de Islah Edildi

Prof. Dr. Avcı, Niğde'de ilk kez yonca çeşidinin ıslah edildiğini ve gelişim aşamasında farklı deneme alanlarında testler yapıldığını ifade etti.

Geliştirilen yeni yonca çeşidi, bölgenin ekolojik özelliklerine uyumlu, yüksek verimli ve kaliteli olmasının yanı sıra ekonomik ömrü de standart çeşitlere göre daha uzun. Tohum üretim çalışmalarının devam ettiğini belirten Avcı, 2025 yılında tohumun üreticilere sunulacağını açıkladı.

Hayvancılık İçin Önemli Bir Adım

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu,.

geliştirilen bu yeni çeşidin, bölgedeki hayvancılık işletmeleri için önemli bir kaynak olacağına dikkat çekti. Uslu, 'İpek' adı verilen bu çeşidin, Niğde ve İç Anadolu Bölgesi’nde kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılamaya büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

Rektör Uslu, tarım alanındaki yenilikçi çalışmaların devam edeceğini ve bölgesel kalkınmaya yönelik araştırma faaliyetlerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, verimli ve daha hızlı hasat edilebilen yeni yonca çeşidi geliştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, verimli ve daha hızlı hasat edilebilen yeni yonca çeşidi geliştirdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, verimli ve daha hızlı hasat edilebilen yeni yonca çeşidi geliştirdi.